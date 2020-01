BB King Blues Band naar de Vorstin

Het is groot nieuws dat de leden van de BB King Blues Band bij elkaar zijn gekomen om samen verder te touren. Ze herdenken hiermee hun frontman en leider BB King. Deze originele leden van BB’s band komen op 29 mei samen met extra doorgewinterde bluesmuzikanten James ‘Boogalo’ Bolden, Claudette King, Russell Jackson, Michael Lee, Wilbert Crosby, Darrell Lavigne, Myron Jackson, en Brandon Jackson naar de Vorstin in Hilversum.

B.B. King en zijn band definieerde de blues wereld met gemiddeld meer dan 250 uitverkochte concerten per jaar, ruim 50 albums en klassiekers als ‘The Thrill Is Gone’, “Everyday I Have The Blues,” “How Blues Can You Get, ” Guess Who ‘en’ Why I Sing The Blues‘.

King’s gitaarspel is onmiskenbaar. De combinatie van traditionele blues, jazz, swing en pop maakte hem een van de grootste blues artiesten allertijden. De nieuwe generatie gaat onder begeleiding van de legendarische veteranen zijn repertoire weer naar het podium brengen. 29 mei wordt een top avond in de Vorstin!