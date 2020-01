28 januari, de verjaardag van Tante Leen

Helena Kok-Polder, later Helena Jansen-Polder, werd 107 jaar geleden geboren in Amsterdam waar ze onder de naam van Tante Leen bekendheid verwierf. Samen met haar maatje Johnny Jordaan mocht zij aanspraak doen op de titel “de beste stem van de Jordaan”. Ze verdiende de kost als garnalenpelster en schoonmaakster en pas op 43-jarige leeftijd gaf ze haar eerste optreden. Ze werd tweede (achter Johnny Jordaan) in een Amsterdamse talentenjacht.

Haar grootste hit had ze met het nummer ‘Oh, Johnny’ dat gericht is aan Johnny Jordaan. Die antwoordde hierop met het lied ‘Tante Leen, Tante Leen, Tante Leen, ik ga een liedje over je zingen’ van Harry de Groot.

In 1968 werd ze uitgenodigd om Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival, maar ze sloeg de uitnodiging af. Zij beëindigde haar zangcarrière in 1975 en bracht de laatste jaren van haar leven door in een verzorgingshuis. Tante Leen overleed op 80-jarige leeftijd in Amsterdam. In 1994 werd voor haar een borstbeeld opgericht op het pleintje aan het begin van de Elandsgracht. Haar beeld kwam naast dat van Johnny Jordaan te staan. Het plein heet tegenwoordig Johnny Jordaanplein.