Welcome to The Village kondigt nieuwe namen aan

Nadat Welcome to The Village afgelopen vrijdag aankondigde dat De Staat terugkeert naar het festival dat ze in 2014 groots afsloten, maakt het festival vandaag nog eens zeven nieuwe namen bekend. Legendarische garageband Oh Sees, geleid door de immer hyperactieve John Dwyer speelt hun enige Nederlandse festivalshow in Leeuwarden. Koning van de lo-fi indiefolk Kevin Morby is de beste liedjesschrijver sinds Bob Dylan en bracht al menig Nederlands festival en podium in vervoering. Cate Le Bon was afgelopen jaar een van de hoogtepunten van het Utrechtse Le Guess Who? Festival, met haar innemende vocalen en prachtig gearrangeerde indiepop.

Het Australische Psychedelic Porn Crumpets gooit het over een volledig andere boeg, het viertal brengt knallende psych-riffs en een wervelend hypnotiserende liveshow vol adrenaline naar WTTV. Ares is misschien wel het grootste talent uit de Nederlandse rapscene. Pure, oprechte teksten worden vol emotie gebracht, een mengelmoes van stijlen die chaos voor het podium veroorzaken, teweeggebracht door de meest introverte rapper van het land. Tim Knol was in 2014 al in drievoud actief op Welcome to The Village; solo, met zijn toenmalige rockband The Miseries en als fotograaf. Dit jaar komt hij terug en neemt hij zijn vrienden van Blue Grass Boogiemen mee. Met hen nam hij vorig jaar het album Happy Hour op, dat meteen de eerste plaats in de vinyl charts veroverde. Onipa brengt tot slot een gezonde dosis rauwe energie naar de Groene Ster. Hun groovy, spacey, electronische ‘afrofuturism’ zorgt voor een enorme dansgarantie. Geen heup die niet wiegt, geen voet die niet stampt!

Eerder werden De Staat, Eefje de Visser, Zwangere Guy, Temples, Sports Team, Dool, Gotu Jim, Penelope Isles en Sylvie Kreusch al aangekondigd voor Welcome to The Village 2020. Welcome to The Village vindt plaats van 17 tot en met 19 juli 2020 in recreatiegebied de Groene Ster, bij Leeuwarden.