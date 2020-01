Ronnie Flex & Deuxperience naar AFAS Live

Muziek werd met de paplepel ingegoten bij de jonge Flex, want zijn moeder zingt en speelt piano, en zijn vader produceert. Dankzij hen stond Ronnie als peuter al te stuiteren op beats van Dr. Dre en groeide hij op met een uitgebalanceerd dieet van DJ Premier, Biggie en Motown.

Vanaf zijn 14e begon het bij Ronnie te kriebelen en begon hij beats te maken en raps te schrijven. Dat ging hem goed af, heel erg goed zelfs. Het leidde tot zijn eerste groep ‘Jupiter Bwois’. De groep zorgde ervoor dat Flex’s talenten aan het licht kwamen. Niet veel later werkte hij mee aan het album van Gers Pardoel. Nadat er een punt achter Jupiter Bwois werd gezet, besloot Ronnie Flex om solo verder te gaan. Zowel in de High School Music Competition als tijdens De Grote Prijs Van Nederland wist hij een finaleplaats te behalen.

Sinds 2012 stond Ronnie Flex met maar liefst 37 tracks en samenwerkingen in de Single Top 100. In 2014 bracht Ronnie Flex zijn eerste album ‘De Nacht Is Nog Jong, Net Als Wij Voor Altijd’ uit. Een jaar later scoorde hij diverse hits en won vele prijzen met het gezamenlijke album New Wave. In 2016 was Ronnie Flex onder meer te horen op (#1) hits met Lil Kleine en Broederliefde.

Het in 2017 verschenen tweede album REMI, met onder andere de hits Energie en Come Again, behaalde de platina status. Daarnaast ontving hij een Edison voor beste album 2017 en won hij maar liefst 5 BUMA awards. In 2018 scoorde hij twee monster hits met de tracks Blijf bij Mij en Fan. Geheel onverwacht verscheen het trap-album Nori in het voorjaar van 2018. Dit album behaalde wederom de nummer 1 positie in de top 100.

Ook live timmerde Ronnie hard aan de weg. Hij was al een van de meest geboekte artiesten in het discotheken-circuit maar besloot in 2017 het roer om te gooien door een samenwerking aan te gaan met het live-collectief Deuxperience. Dit bleek een meesterzet. De band en Ronnie voelen elkaar perfect aan. Dit resulteert in twee uitverkochte clubtours, mainstage shows op alle grote festivals, toprecensies en als kers op de taart een uitverkocht concert in de AFAS Live in 2018. Op 15 Mei 2020 zal hij opnieuw in AFAS Live te bewonderen zijn.

Eind 2018 werd Ronnie vader van zijn dochter Nori. Na het winnen van de Popprijs in januari 2019 doet hij even een stap terug als artiest om volledig op zijn vaderrol te focussen. Ondertussen is hij bezig met een nieuw album. De release hiervan is gepland in het voorjaar van 2020.