Faith No More komt naar AFAS Live

De band rond zanger Mike Patton gaat na een pauze van 4 jaar weer op tour en doet deze zomer verschillende zalen en festivals aan. De muziek van Faith No More is moeilijk in een categorie onder te verdelen. De band uit Californië meandert met gemak tussen metal, rock, alternative en funk door.D

Debuutalbum ‘We Care A Lot’ uit 1985 en ‘Introduce Yourself’ uit 1987, nog met Chuck Mosley op zang, zijn ware cult klassiekers. Maar toen Mosley werd vervangen door Mike Patton leek de band klaar voor een bredere doorbraak. In 1989 brengt FNM het album ‘The Real Thing’ uit, met hitsingle ‘Epic’. Het zijn de hoogtijdagen van MTV en de zender heeft de single omarmd, wat resulteert in goede airplay. Met het album ‘Angel Dust’ uit 1992 weet de band echt door te breken, met singles als ‘Midlife Crisis’, en vooral ‘I’m Easy’, een cover van de Commodores, geschreven door Lionel Richie.

Er zouden nog 2 succesvolle albums uitkomen, ‘King For A Day… Fool For A Lifetime’ en ‘Album Of The Year’, voordat de band in 1998 besluit te stoppen. De leden spelen al lang samen en vinden het tijd om elk hun eigen weg te gaan, wat ruimte geeft voor verschillende soloprojecten.

In 2009 komt de band samen voor een lange reünietour. „Maar na een paar jaar werd die reünie een beetje belachelijk”, concludeerde de groep volgens toetsenist Roddy Bottum. „Als we doorgingen, dan moesten er ook nieuwe nummers komen.” In 2015 bracht Faith No More de comebackplaat Sol Invictus uit.

2015 is ook het jaar dat Faith No More voor het laatst in Europa op het podium stond, onder andere op Pinkpop. Eerder kondigde de band aan in 2020 weer te gaan touren. Er staan inmiddels meerdere headlineshows en festivals op de agenda, en vandaag wordt daar AFAS Live aan toegevoegd. Op vrijdag 3 juli komt Faith No More voor een concert naar AFAS Live in Amsterdam.