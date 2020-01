Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Two Door Cinema Club in Ancienne Belgique.

Concerttip maandag 27 januari: Two Door Cinema Club in Ancienne Belgique

Het drietal uit Bangor (Ierland) deed Rock Werchter eerder deze zomer nog daveren met hun knettergekke en energieke songs. Met hun jongste worp tekent Two Door Cinema Club voor een geslaagde comeback, en die plaat stellen ze op 27 januari met veel plezier nogmaals aan ons land voor met een concert in de AB!

TDCC brak in 2010 door met het briljante debuut ‘Tourist History’, en transformeerde sindsdien door de jaren, albums en tournees heen tot een internationale indie-gigant. Met hun vierde plaat leverden ze recent nog een nieuw juweeltje af. ‘False Alarm’ werd geproducet door Jacknife Lee (Bloc Party, U2, REM), en bevat met onder meer de singles ‘Talk’, ‘Satellite’,’Dirty Air’ en ‘Once’ een slimme mix van pop, elektro en subtiele rockgitaren. Een schot in de roos, en een succesrecept voor laaiende concerten!