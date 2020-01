27 januari, de verjaardag van Nick Mason

Nick Mason, geboren op 27 januari 1944 te Birmingham viert vandaag zijn 76e verjaardag. Mason, Brits drummer en componist is het meest bekend als lid van de legendarische band Pink Floyd. Hij is het enige Floyd lid dat er vanaf het prille begin in 1965 tot op heden constant bij was. Ondanks het feit dat hij maar een paar Pink Floyd nummers schreef, zijn dit wel de meest populaire, ‘Echoes’ en ‘Time’. Mason is ook het enige bandlid die te horen is op alle Pink Floyd albums.

Geschat wordt dat de band wereldwijd meer dan 250 miljoen albums heeft verkocht, waaronder alleen al bijna 75 miljoen in de Verenigde Staten. Buiten Pink Floyd is Mason een fervent autocoureur, zo reed hij al mee in de 24 uur van Le Mans.