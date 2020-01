Floor Jansen daalt af naar het Noorden van ons land

Floor Jansen, wie kent haar tegenwoordig nog niet? Nou ja …. De 38 (bijna 39) jarige Floor Jansen, geboren in Goirle en nu wonende in Zweden was tot voor kort onbekend bij het grote publiek in Nederland. En als je naar de tourdata van haar band Nightwish kijkt dan is dat eigenlijk onbegrijpelijk. Shanghai, Beijing, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, Moskou en zo kunnen we nog wel even door gaan. De wereld is het speelveld van deze ooit aan de Rockacademie in Tilburg afgestudeerde zangeres. Vrijdag avond werd daar Groningen aan toegevoegd, De Oosterpoort. Voor ons een ritje naar het Noorden, voor Floor afzakken naar het Zuiden.

Haar grote doorbraak in Nederland heeft ze te danken aan het programma Beste Zangers waarna de vocaliste ook in haar geboorteland op handen werd gedragen. Deze waardering vond ze ook terug in het ontvangen van de Nederlandse Popprijs 2019. Haar duet, ‘The Phantom of the Opera’, met Henk Poort tijdens De Beste Zangers ging viral en is alleen op Youtube al meer dan 6 miljoen keer bekeken.

De, inmiddels ook in Nederland, wereldberoemde Floor Jansen stond vrijdag in een uitverkochte Oosterpoort te Groningen. De tweede stop van haar solo theater tour, samen met de Marcel Fisser Band. Wat direct opviel bij binnenkomst was dat de Oosterpoort gevuld was met stoelen, het was dus een zogeheten zit-concert. De avond bestond uit twee sets, of zoals Henk Poort het zou zeggen (volgens Floor), twee aktes. Met daar tussenin een pauze voor een versnapering.

In de eerste set kwamen diverse nummers van Nightwish voorbij zoals het openingsnummer ‘Ever Dream’. Ook Henk Poort hadden aandeel in deze set tijdens het nummer ‘Sweet Curse’. De twee stemmen van Floor en Henk mengden ongekend goed met elkaar. De eerste set werd afgesloten met het nummer ‘Winner’ van Tim Akkerman en tijdens het ‘Raise your Hands’ gingen de handjes in het publiek op het einde van het nummer massaal de lucht in.

De tweede set begon met twee kleine mooie nummers. ‘Shallow’, gevolgd door ‘Strong’. Floor gaf aan dat dit het moeilijkste nummer voor haar was, niet door de muzieknoten of de melodie, maar door de emotie. Daarna kwam het publiek lekker los van de stoel op het Nightwish nummer ‘Élan’. Het was een mooie afwisselende set waarin ook Henk Poort wederom zijn aandeel had, onder andere met het viral gegane ‘Phantom of the Opera’.

Al met al was het een geweldige avond waarin het volledige bereik van de mooie stem van Floor Jansen voorbij was gekomen van pianissimo tot fortissimo. Een vocaliste van wereldklasse.

Foto’s (c) Geertjan Kuper