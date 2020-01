BKO dropt nieuw album en film: ‘Steenbok’

Deze week dropte rapper BKO zijn nieuwe album ‘Steenbok’. Tegelijkertijd verschijnt ‘Steenbok De Film’, waarin het rauwe leven in de Amsterdamse Bijlmer centraal staat. ‘Steenbok’ is het vervolg op BKO’s vorige album ‘Masterplan’, dat uitkwam in 2018.

Op het album staan 12 tracks, met features van diverse grote namen als Cho, Murda, Yung Nnelg, Brasco en Zefanio. BKO is er dan ook trots op dat zij te horen zijn op ‘Steenbok’, het album dat gaat over zijn persoonlijke leven. Liefde, pijn, feesten en geld: ‘Steenbok’ is alles.

In ‘Steenbok De Film’ speelt BKO zelf de hoofdrol. BKO: “Door beeld te maken bij mijn muziek, gaan mensen nog beter begrijpen waar ik vandaan kom. Dit was een wens die ik al langer had, ik ben heel blij dat die nu uit is gekomen.”

Maandag verschijnt de eerste single en videoclip van ‘Steenbok’: ‘What is Love’ ft. Yung Nnelg.