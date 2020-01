James Taylor brengt op 28 februari ‘American Standard’ uit.

Hoewel veel van zijn eigen nummers al tot de modernere American Standards behoren, heeft de illustere singer-songwriter James Taylor nu de American Standards uit zijn persoonlijke herinneringen opgenomen. Liedjes die deel uitmaakten van de platencollecties uit zijn – en menig ander – ouderlijk huis. Veel van de nummers komen voort uit beroemde broadway musicals die in de eerste decennia van de vorige eeuw in Amerika succes oogstten.

Voor de opnames trok Taylor zich terug in zijn thuisstudio in Washington (Massachusets), waar hij samen met producer Dave O’Donnell en muzikant John Pizzarelli werkte aan de herinterpretaties van de arrangementen, waarmee ze de nummers een hedendaags geluid geven. Met behulp van een aantal befaamde muzikale vrienden werden nummers als ‘The Nearness Of You’, ‘My Blue Heaven’ en ‘Sit Down, You’re Rocking The Boat’ opgenomen.



De eerste single van het album, ‘Teach Me Tonight’, is donderdag uitgekomen. ‘American Standards’ verschijnt op 28 februari.