Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Monster Magnet in TivoliVredenburg.

Concerttip zaterdag 25 januari: Monster Magnet in TivoliVredenburg

De Amerikaanse spacerockers van Monster Magnet hebben al dertig jaar op de teller staan, maar van metaalmoeheid is nog geen sprake. Sterker nog: frontman, opperbaas en totale rockgod Dave Wyndorf lijkt de laatste jaren weer even goed in vorm als in de nineties, het tijdperk van klassieke platen als ‘Dopes To Infinity’, ‘Superjudge’ en ‘Powertrip’. Het universum waaruit Wyndorf zijn psychedelische stonergrooves tapt is nog lang niet leeg, want vorig jaar verscheen Monster Magnets tiende (!) album, waarvan vooral het flink doorbeukende ‘I’m God’ zich prima kan meten met hun beste werk. Deze tour staat in het teken van het album ‘Powertrip’, maar verwacht veel meer!