25 januari, de verjaardag van Alicia Keys

De Amerikaanse R&B-zangeres Alicia Keys, geboren op 25 januari 1981 te New York, viert vandaag haar 39e verjaardag. Al op jonge leeftijd kwam de zangeres in aanraking met de muziek, op haar zevende nam ze voor het eerst plaats achter een piano. Op haar 14e nam ze haar eerste lied op getiteld ‘Butterflyz’. Het nummer staat op haar debuutalbum ‘Songs in A Minor’.

Dit album was in 2001 haar doorbraak, van ‘Songs in A Minor’ kwamen dit hitsingles ‘Fallin’ en ‘A Woman’s Worth’. Voor ‘Songs in A Minor’ mocht Alicia een flink aantal awards in ontvangst nemen, waaronder vijf Grammy Awards.