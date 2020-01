Sum41 in AFAS Live feest der herkenning voor fans

Het zevende en nieuwste album van de Sum41 kwam uit in juli 2019, ‘Order in Decline’. Daarvan kwamen de nummers ‘Out For Blood’, ‘Never There’, ’45 (A Matter of Time)’ en ‘A Death in the Family’ allen uit op single. Dinsdag 21 januari stonden zij in AFAS Live in het kader van hun gelijknamige tournaam, de ‘Order in Decline’- World Tour.

De Canadese rockband bestaat sinds 1996. Na diverse ledenwissels en een tijdelijke stop bestaat de band nu uit zanger Deryck Whibley, gitarist Dave Baksh, gitarist Tom Thacker, drummer Frank Zummo en last-but not least bassist Jason McCaslin.

Voordat de band dinsdag avond de zaal in kwam, werd het publiek bedekt met een laagje goede opwarmmuziek van onder andere System of a Down’s ‘Toxicity’. Sum41 zelf trapte af met een groot wit doek voor het podium, waar de silhouetten van de bandleden goed zichtbaar waren. En toen eindelijk het doek naar beneden ging, kon het voltallige naar Amsterdam toegestroomde publiek genieten van ‘Turning Away’.

Sum41 gaf in AFAS Live een energieke show, waarbij zowel het publiek als de bandleden op het podium compleet uit hun dak gingen, een moshpit was natuurlijk van de partij, en er werd luidkeels meegezongen met de niet-te-ontbreken nummers ‘The Hell Song’, ‘Fat Lip’ en ‘Pieces’. Die laatste twee werden tot vrijwel het laatst bewaard, om de spanning goed op te bouwen.

Van het nieuwste album ‘Order in Decline’ kwamen zelfs zes nummers: ‘Out For Blood’, ‘Never there’, ‘The New Sensation’, The people vs…’, ‘Turning away’ en ‘A Death in the Family’. Logisch, want de tour is opgezet als promotie van dit laatst uitgebrachte album van de band.

Na een set die vooral bestond uit de nummers van het laatste album en de grote bekendere nummers van de band was het met ‘Still Waiting’ helaas over. Helaas voor ons was de volgorde van de set geen verrassing meer, maar omdat het een feest der herkenning was, maakte dat niks uit.

Na ‘Still Waiting’ was het even rust, maar een toegift moest en zou er natuurlijk achteraan komen. Terecht. De band kwam dan ook snel terug met een cover van Queen’s ‘We Will Rock You’, ‘In Too Deep’ en ‘Never There’. De fans konden met een schorre stem naar huis, terugdenkend aan een strakke show.

Foto’s (c) Armelle van Helden