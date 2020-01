Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Hatsune Miku in de Ziggo Dome.

Concerttip vrijdag 24 januari: Hatsune Miku in de Ziggo Dome

Een primeur voor de Ziggo Dome; Voor het eerst komt een volledig virtuele artiest hier optreden! Holografisch artiest Hatsune Miku komt met haar tour, de Hatsune Miku Expo, weer naar Nederland. Ze is een werkelijke muzieksensatie in Japan, maar het is wel duidelijk dat de hype over de wereld is aangeslagen. Dat ze compleet virtueel is houdt haar niet tegen. Tijdens haar optredens wordt ze met een enorme 3D-weergave tot leven gewekt, waarbij ze wordt bijgestaan door een live band.