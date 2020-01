24 januari, de verjaardag van Neil Diamond

Vandaag, 24 januari, is het de 79e verjaardag van Neil Diamond. De singer-songwriter is in 2011 opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame. Wie kent zijn hits niet, ‘Love on the Rocks’, ‘Hello Again’, (beide uit de film ‘The Jazz Singer’), ‘I am…I said’, ‘September Morning’, ‘Song Sung Blue’, ‘Beautiful Noise’, en het wonderschone duet met Barbra Streisand ‘You don’t bring me flowers’.

In de winter van 1941, 24 januari om precies te zijn, word Neil Leslie Diamond geboren. Hij groeide op zoals de meeste andere jongens, maar toen hij op zijn 16e een gitaar voor zijn verjaardag kreeg veranderde dat cadeau zijn leven. Het eerste liedje wat hij schreef was voor zijn vriendin, de titel was ‘Hear Them Bells’. Op dat moment had hij er nog niet aan gedacht om het nummer op te nemen, dit deed hij vele jaren later pas. Op 18-jarige leeftijd schreef hij ‘Blue Destiny’, dit was Neil’s 5e nummer. Hij zou ooit een grote hit gaan scoren, maar het duurde nog 8 jaar voor dat gebeurde.

In 1962 tekende Neil een contract bij Columbia Records. Het nummer waar hij het contract voor kreeg heette ‘At Night’, wat nou niet bepaald een hit werd. In 1966 brak hij door met het nummer ‘Solitary Man’. Daarna bracht hij ‘Cherry Cherry’ uit, wat tot op heden nog steeds een bekend nummer is. Later dat jaar schreef hij een nummer dat het langst op de nummer één positie stond dan welk ander nummer ook. Die hit was ‘I’m a Believer’, het nummer dat het meeste succes bereikte door de originele band ‘The Monkeys’. later nam hij het nummer ook zelf op.

In 1967 schreef hij ‘Red Red Wine’, dat eigenlijk een country-ballad was. Het nummer deed het niet zo best in de diverse hitlijsten, maar dat gebeurde wel toen UB40 het in 1988 opnam. In 1968 verkaste hij van Columbia naar Bang Records die niet zo blij waren met zijn nieuwe song ‘Shilo’. Hij besloot naar MCA over te stappen, ‘Shilo’ stond wel in de hitlijsten maar bereikte nooit een toppositie. Veel fans beschouwen het als hun favoriete song, samen met ‘Brooklyn Roads’ dat een persoonlijk tintje bevat. Het jaar 1969 was het jaar van de hits. ‘Sweet Caroline’, ‘Holly Holy’ en ‘Brother Love’s Traveling Salvation Show’.

Neil schreef enkele unieke songs, onder andere ‘Cracklin Rosie’ en ‘Crunchy Granola Suite’. Een trip naar een indianenreservaat inspireerde hem tot het schrijven van het eerste nummer, het tweede nummer kwam voor uit zijn obsessie voor gezond eten. Beide nummers behaalden de nummer één positie in de Billboard. Ook is hij een ster in het schrijven van emotionele liedjes. Een voorbeeld is ‘He Ain’t Heavy….He’s My Brother’. Hij nam dit nummer op in 1970, eigenlijk schreef hij het niet zelf. ‘I am…I said’ duurde 4 maanden voor hij het af had wat voor hem lang was. Sommige van zijn nummers schreef hij in een dag. ‘Song Sung Blue’ was een simpel liedje met een simpel bericht. Zelf dacht hij dat het geen hit zou worden, toch steeg het door naar de toppositie.

Hierna kreeg hij de mogelijkheid om ‘Jonathan Livingston Seagull’ te schrijven, dit was de soundtrack van de gelijknamige film. Het laat Neil’s talenten horen, vanaf de prologue tot aan het briljante einde ‘Be’ toe. Het einde van de jaren ’70 kwam eraan, de enige hit die hij sinds 1971 had was ‘Longfellow Serenade’. maar dat was niet zijn laatste wapenfeit voor de 70′s. ‘Desiree’, ‘September Morn’, en ‘Forever In Blue Jeans’ kwamen ook nog uit. in 1979 schreef hij ‘You Don’t Bring Me Flowers’ dat oorspronkelijk als solo-nummer bedoeld was, maar toen Barbra Streisand het nummer opnam begonnen radiostations het te mixen, hij en Barbra namen het later als duet op. Het grootste bewijs van zijn talent was de film ‘The Jazz Singer’, een remake van een film uit 1920. Hij schreef drie nummers voor dit album wat zijn grootste hits zijn geworden, ‘Love on the Rocks’, ‘Hello Again’ en ‘America’. De soundtrack van deze film ging meer dan 6 miljoen keer over de toonbank.

Neil heeft meer dan 40 albums opgenomen en schreef meer dan 100 songs. Zijn stijl is niet te definiëren, van wals tot classic rock, alle stijlen zitten in zijn repertoire. Jammer is dat hij eigenlijk nooit de waardering heeft gekregen voor zijn werk dat hij verdiende. Hij is wereldwijd bekend, wie kent hem eigenlijk niet? Hij zal herinnerd worden door hits als ‘Sweet Caroline’, ‘America’, ‘Brother Love’ en ‘You Dont Bring Me Flowers’. Een ding is zeker, hij is een absolute wereldster!