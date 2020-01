Extra concert Suzan & Freek in Trix in Antwerpen

Uitverkocht. Uitverkocht. Uitverkocht. Zo leest de tourkalender van Suzan & Freek. Na een enorm succesvol 2019 met meerdere hits hoog in de charts en tal van shows in Nederland en België, keert het populaire Nederlandse duo in 2020 terug met een clubtour. Alle tickets zijn al even de deur uit, zo ook voor de show in Trix op zaterdag 16 mei. uitverkocht dus ook. Daarom voegen Suzan & Freek een extra concert toe op zondag 17 mei in Trix in Antwerpen.

Met hun langverwachte debuutalbum ‘Gedeeld Door Ons’ op zak trekken Suzan & Freek deze lente naar de clubs. Ditmaal voor het eerst samen met een band op het podium. “Wij willen het publiek elke keer weer verrassen”, zegt Suzan. Freek voegt toe dat het optreden met band een heel nieuwe dynamiek geeft en dat deze optredens dus ook heel anders zullen zijn dan wat ze eerder in de theaters brachten. “Tot nu toe hebben we altijd met zijn tweeën op het podium gestaan, met band kunnen we uitpakken en het publiek een heel andere kant van onszelf en van onze nieuwe liedjes laten horen. We vinden allebei spelen voor mensen gewoon het heerlijkste wat er is.”