Johnny Logan komt naar Nederland voor Songfestival-warming-up

In februari komt de Ierse Johnny Logan Nederland alvast opwarmen voor het songfestival als special guest in de Ierse theatervoorstelling ‘The Best of Ireland’. Gezamenlijk zullen ze in deze bezetting tien concerten door het hele land doen, begeleid door de liveband ‘The Celtic Clan’.

Johnny Logan: “Natuurlijk zing ik dan What’s Another Year en Hold Me Now, de liedjes waarmee ik in 1980 en 1987 het Eurovisie Songfestival heb gewonnen,” verklapt Logan alvast in een exclusief interview. “En uiteraard ontbreekt ook Why Me niet; het nummer dat ik in 1992 schreef voor Linda Martin. Ook zij won het Songfestival. Maar daarnaast zing ik ook traditionele Ierse volksliedjes. Die zijn me op het lijf geschreven, ik heb er zelfs al eens een heel album mee opgenomen. The Irish Connection heette die plaat. Maar ja, wat wil je, ik ben opgegroeid met die muziek. Folk is het fundament van mijn carrière.”

‘The Best of Ireland’ is een uniek theaterconcert want je hoort niet alleen de traditionele folksongs, maar ook de grote hits van hedendaagse Ierse artiesten. Dat maakt deze show écht The Best of Ireland! “Wat een fantastische avond, eindelijk eens een keer iets anders!”, is een veelgehoorde reactie van de bezoekers.

Ierse artiesten als The Dubliners, U2 en Van Morrison verkochten wereldwijd vele miljoenen albums en hebben ook in ons land een bijzondere trouwe schare fans. Twee bijzondere Ierse topvocalisten zijn naast Johnny Logan de sterren van de show en brengen samen met liveband The Celtic Clan een gevarieerd twee uur durend programma, met veel passie en energie; het plezier straalt eraf!

TOURDATA:

11/02/20

Atlas Theater

Emmen

12/02/20

Schouwburg De Kring

Roosendaal

13/02/20

Theater Geert Teis

Stadskanaal

14/02/20

Rabo Theater De Meenthe

Steenwijk

15/02/20

Theater Markant

Uden

16/02/20

Theater De Kampanje

Den Helder

18/02/20

Theater Orpheus

Apeldoorn

19/02/20

De Rijswijkse Schouwburg

Rijswijk zh

20/02/20

Schouwburg Hengelo

Hengelo ov

22/02/20

Schouwburg de Lawei

Drachten