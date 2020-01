Bywater Call – Bywater Call

Het is snel gegaan met Bywater Call. In 2017 is de band in Toronto, Canada opgericht door zangeres Meghan Parnell en gitarist Dave Barnes, die Bruce McCarthy (drums), Mike Meusel (bas) en Alan Zemaitis (toetsen) erbij betrokken. Een jaar later voegden Stephen Dyte (trompet) en Julian Nalli (tenorsax) zich bij het gezelschap. Zij wonnen de 2018 Toronto Blues Society Talent Search en speelden op de diverse festivals in hun land. Volgend jaar toeren zij door Europa en hun optreden op Moulin Blues is inmiddels bevestigd.

Onlangs verscheen van hen het zelfgetitelde debuutalbum. Hierop staan tien nummers die zijn geschreven door Parnell en Barnes met medewerking van de rest van de band. Hoewel uit het noorden van het Amerikaanse continent komt hun muziek toch echt regelrecht uit het zuiden van de Verenigde Staten: southern rock, de samensmelting van blues, country en rock. Dat wordt meteen duidelijk bij het intro van het eerste nummer ‘Arizona’. Dat begint met een rustige slidegitaar en orgel en brandt al snel los in een stevige rocksong. De band is strak en swingend, de blazers zorgen voor de nodige soul en de stem van Meghan….. Wauw, die stem. Soepel en rauw, fluisterend en brullend. En vooral bij het wat rustigere werk komt deze stem tot volle ontplooiing. Nummers die wat betreft een speciale vermelding verdienen zijn het rockende ‘Forgive’ en de soulvolle ballad ‘Walk On By’. Een heel fraai debuut, veelbelovend. (7/10) (Gypsy Soul)