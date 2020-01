Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Floor Jansen in Doornroosje.

Concerttip donderdag 23 januari: Floor Jansen in Doornroosje

Floor Jansen scoort momenteel zeer hoge ogen met haar zangkunsten. Niet alleen als zangeres van de Finse metalband Nightwish, maar ook door haar deelname aan het tv-programma ‘Beste Zangers’. Momenteel weet ze Nederland te betoveren met haar vertolkingen van bekende wereldhits. Waaronder ook Lady Gaga’s hit ‘Shallow’ dat momenteel op de eerste positie staat in de iTunes single hitlijst.

De prachtige songs die langskwamen op tv zullen op 23 januari live gespeeld worden in Doornroosje. Maar daarnaast neemt Floor je mee op een reis door haar eigen muzikale repertoire. Samen met de fantastische Marcel Fisser band, ook bekend van TV, brengt ze een intieme set van songs in een avondvullend programma. Oordoppen heeft U niet nodig, maar misschien wel een doosje tissues. Operazanger Henk Poort zingt als special guest mee in de uitverkochte show van Floor Jansen. Tijdens de opnames van Beste Zangers leerden de twee elkaar kennen en dat klikte meteen. Samen zingen ze alsof ze dat altijd al gedaan hebben en deze chemie nemen ze mee in de shows.

Haar vertolking van Lady Gaga’s hit ‘Shallow’ leverde Floor haar eerste #1 iTunes solohit op. Ook vertolkte Floor ‘Vilja Lied’ uit operette ‘Die Lustige Witwe‘ van Frans Léhar en het emotionele Nederlandstalige ‘Mama’ van volkszangeres Samantha Steenwijk. Betoverend was het Spaanstalige ‘Que Se Siente’ van Rolf Sanchez. Floors versie kwam binnen op de zesde plaats van de iTunes single hitlijst. Floor ontroerde met haar Engelse versie van Ruben Annink’s ‘Van De Liefde Weet Ik Niks’ wat op de derde en later zelfs 2e plaats in de iTunes single hitlijst stond. Floor toont middels de vertolking van deze nummers haar muzikale veelzijdigheid. Ze zingt met een ogenschijnlijk gemak songs uit uiteenlopende muzikale genres als Spaanstalige pop, levenslied en operette.

In de internationale rock- en metalwereld is Jansen al bijna twee decennia een begrip. Ze is sinds 2012 het boegbeeld van de internationale metalband Nightwish waarmee ze de wereld rond toert en waarmee ze jaarlijks voor vele honderdduizenden fans optreedt. Vorig jaar ontving Floor nog de Buma ROCKS! Export Award uit handen van Buma Cultuur-directeur Frank Helmink. Immers: niet (bijvoorbeeld) Anouk, Ilse DeLange of Caro Emerald zijn de meest succesvolle Nederlandse zangeressen in het buitenland, maar Floor dus. Deze prestigieuze prijs werd in 2014 geïnitieerd door Stichting Buma Cultuur als erkenning en waardering voor een Nederlandse artiest of band die in het buitenland veel succes oogst.