23 januari, de verjaardag van Gary Burton

23 januari is de 77e verjaardag van de in 1943 geboren Gary Burton. Voor de jeugd is Burton geen bekende naam, maar als vibrafonist is Burton in de jazz-scene een icoon. Burton is autodidact en mocht op zijn 17e al zijn eerste plaatopnames maken, samen met Chet Atkins en Hank Garland. Toen hij 19 was werd Burton full time professioneel artiest en startte twee jaar later in het trio met George Shearing en Stan Getz. En daarvoor brak hij een studie op het Berklee College of Music in Boston af.

Gary Burton won de Down Beat Magazine’s Talent Deserving of Wider Recognition Award, bracht enkele solo-albums uit en startte in 1967 zijn eigen Burton Quartet. Zijn eerste van zijn inmiddels zeven Grammy Awards won hij al in 1971, voor zijn solo-album ‘Alone at Last’, opgenomen tijdens het Montreux Jazz Festival in Zwitserland, eerder dat jaar.

Burton heeft inmiddels al enkele albums opgenomen met Chick Corea, maar speelde naast eerder genoemde namen al samen met Keith Jarrett, Sam Brown, Pat Metheny, Roy Haynes, Dave Holland, Carla Bley, Herbie Hancock, Eberhard Weber, B.B. King en Ástor Piazzolla.