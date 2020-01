UB40 komt naar De Roma. Op 24 april staat de Engelse reggaeband in Antwerpen voor een concert, dat dik zal uitverkopen.

Toen UB40 vorige keer in De Roma stond was het meteen goed raak: een uitverkochte zaal, een set vol hits en een feestavond voor liefhebbers van poppy reggae. UB40 werd in 1978 in Birmingham opgericht en heeft zijn naam te danken aan “Unemployment Benefit, Form 40”, het formulier waarmee Engelse werklozen zich moesten aanmelden om een werkloosheidsuitkering te krijgen. Met hun eerste lp ‘Signing Off’ schreven ze zich officieel uit bij de plaatselijke RVA. Na drie politiek correcte platen en twee bescheiden hits (‘Food for Thought’ en ‘One in Ten’) was het tijd voor ‘Labour of Love’, hun eerste cover-lp.

UB40 ontving viermaal een Grammy-nominatie voor Beste Reggae-album en verkocht wereldwijd meer dan zeventig miljoen platen. Dankzij de mega-hit ‘Red Red Wine’ beleefde UB40 zijn grote sprong voorwaarts. Sindsdien mengen ze op zeer succesvolle wijze eigen werk met covers. Ze verkochten meer dan 70 miljoen albums en ontelbare exemplaren van ‘Red Red Wine’, ‘Can’t Help Falling in Love’ en ‘I Got You Babe’.