Martijn Fischer opnieuw in droomrol André Hazes

Martijn Fischer kruipt in 2021 weer in de huid van André Hazes voor de musical Hij Gelooft in Mij. Martijn heeft opnieuw het vertrouwen gekregen om de rol van de legendarische zanger te mogen vertolken. Nooit eerder werd een Nederlandse musical zo goed ontvangen als Hij Gelooft in Mij; de voorstelling ontving maar liefst vijf keer vijf sterren van de Nederlandse pers, vier Musical Awards waaronder ‘Beste Grote Musical 2013’ en vele lovende reacties van publiek. Sinds de première in november 2012 bleef de belangstelling voor Hij Gelooft in Mij onveranderd hoog. Het doek viel – na een vijfde verlenging, bijna 800 shows en meer dan 700.000 bezoekers – op 4 januari 2015.

Albert Verlinde, Algemeen Directeur en Producent van Stage Entertainment Nederland, laat weten: “In Nederland is er eigenlijk maar een persoon die André Hazes kan spelen. Dat is Martijn Fischer. Tussen 2012 en 2015 heeft hij dat bijna iedere dag laten zien. Anno nu blijkt dat deze rol nog steeds op zijn lijf is geschreven. Als producent kan je dan alleen maar hopen en duimen dat hij de rol opnieuw wil spelen. Gelukkig is Martijn net zo enthousiast.”

In de afgelopen jaren heeft Martijn Fischer André Hazes nooit echt losgelaten. Hij heeft de rol van de zanger in de film Bloed, Zweet & Tranen gespeeld en won hiermee een Gouden Kalf. Met zijn eigen band heeft hij het afgelopen jaar getoerd met de voorstelling Martijn Fischer zingt Hazes. “In 2021 zou onze volksheld André Hazes 70 jaar zijn geworden,” zegt Martijn Fischer. “Ter gelegenheid daarvan brengt Stage Entertainment Nederland de musical Hij Gelooft in Mij als tour in de Nederlandse theaters. Ik ben heel blij en vereerd dat ik de rol van mijn leven, die van André Hazes, nog een keer ten tonele mag brengen.”

Hij Gelooft in Mij

Hij Gelooft in Mij is een musical over het leven van André Hazes. Een aangrijpend verhaal over Hazes, zijn verhouding met Rachel en zijn stad Amsterdam. Zijn grootste hits illustreren zijn diepe dalen en hoge toppen van succes en teloorgang. Een verhaal gezien door de ogen van Rachel van Galen, een vijftienjarig meisje dat verliefd wordt op de grote Hazes en trouwt met haar idool. Houdt zij van de man, of van zijn talent?

De musical Hij Gelooft in Mij is vanaf begin 2021 in 18 theaters te zien in Hoorn, Zwolle, Amsterdam, Doetinchem, Groningen, Den Haag, Eindhoven, Breda, Leeuwarden, Enschede, Apeldoorn, Emmen, Nijmegen, Maastricht, Rotterdam, Venlo, Gouda, en Utrecht.