Steve Hackett eert Genesis in de Antwerpse Stadsschouwburg

Steve Hackett wordt algemeen erkend als uitzonderlijk talent en innovatieve rockmuzikant. Hij vergaarde wereldfaam als gitarist van de immens populaire band Genesis, waarmee hij enkele van zijn meest memorabele momenten meemaakte. In zijn solocarrière verlegde hij muzikale grenzen naar boeiende nieuwe gebieden en ongekende dieptes, door gebruik te maken van geluiden en instrumenten uit de vier windstreken van onze planeet.

Samen met Peter Gabriel, Phil Collins, Tony Banks en Mike Rutherford vormde hij de spraakmakende line-up van Genesis die het baanbrekende album ‘Selling England By The Pound’ (een lievelingsalbum van John Lennon) uitbrachten in 1973. Maar ook vanwege zijn songschrijverkunsten, zijn bijzonder gitaargeluid en zijn unieke gitaarspel. Hij beheerst als geen ander de tapping techniek die ook door Eddie Van Halen overgenomen werd en het sweep picking.

Hackett beschikt over een oeuvre om u tegen te zeggen. Enkele van de vele hoogtepunten: de hitsingle ‘Cell 151’, de albums samen met Steve Howe in de super group GTR, de ‘Genesis Revisited’ en ‘Genesis Revisited II’ succesalbums, het album samen met Chris Squire van Yes: Squackett’.

In 2020 trekt Steve Hackett op tournee met Genesis’ live album ‘Seconds Out’. Het concert zal aanvangen met een greep uit zijn indrukwekkende solowerk, gevolgd door een magnifieke live performance van ‘Seconds Out’. Dat alles in het gezelschap van enkele van ‘s werelds allerbeste topmuzikanten. Niet te missen! Op zaterdag 26 september houdt de tournee halt in de Antwerpse Stadsschouwburg.