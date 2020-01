Awakenings Festival onthult line-up 20-jarig jubileum

Awakenings Festival, het grootste outdoor technofestival ter wereld, heeft zojuist de line-up aangekondigd voor de jubileumeditie. Het iconische festival, wat dit jaar 20 jaar bestaat, keert op 27 en 28 juni terug naar het terrein in Spaarnwoude voor een weekend vol techno.

Awakenings, ooit begonnen als underground community, is in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende merken in de techo-industrie. Met meer dan 100 artiesten in acht verschillende area’s, biedt Awakenings Festival ook dit jaar een uiteenlopende line-up van legendarische pioniers, internationale headliners en opkomend talent op het grootste outdoor technofestival ter wereld. Awakenings Festival verwelkomt dit jaar 80.000 bezoekers, net als de uitverkochte edities van voorgaande jaren.

Op de all-star line-up staan techno-pioniers als Derrick May, Jeff Mills, Kevin Saunderson, Robert Hood, Richie Hawtin en Carl Cox. Daarnaast keren onder andere Charlotte de Witte, Amelie Lens, Reinier Zonneveld en Dax J terug naar het festival, waar ze op beide dagen zullen performen. Verder staat Maceo Plex voor het derde jaar op rij met zijn Mosaic-area op het festival en keert Joris Voorn terug met ‘Joris Voorn & Friends’.

Awakenings biedt ook dit jaar een platform aan de nieuwe generatie. Deze editie krijgen onder andere VTSS, ONYVAA, Park Hye Jin, SAMA’, Chris Stussy en Kevin de Vries een plek op het podium. Andere opvallende namen op de line-up zijn Adam Beyer, Joseph, Len Faki, Sam Paganini, Pan-Pot en Tale Of Us.

Naast de indrukwekkende line-up, wordt ook voor de innovatieve en baanbrekende stage designs en het bekende hoogstaande productieniveau wederom alles uit de kast getrokken. De line-up werd vandaag live bekendgemaakt om 18:00 uur via de YouTube- en Facebookpagina’s van Awakenings na een unieke set van Reinier Zonneveld vanaf de Amsterdamse grachten.

In aanloop naar Awakenings Festival is er tijdens Awakenings Easter in de Gashouder met drie nachtedities en een dageditie nog de mogelijkheid om alvast in de stemming te komen met meer dan 60 uur aan techno.