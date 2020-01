Nieuwe album Alicia Keys verschijnt in maart

Alicia Keys heeft bekendgemaakt dat haar langverwachte nieuwe album ‘ALICIA’ uitkomt in maart van dit jaar. Het is het zevende studioalbum van de vijftienvoudig Grammy-winnares. ‘ALICIA’ is vanaf vrijdag 24 januari beschikbaar als pre-order. Onlangs bracht de superster de derde single van haar nieuwe album uit, ‘Underdog’. Eerder verschenen al de hitsingles ‘Time Machine’ en ‘Show Me Love’.

2020 belooft een topjaar te worden voor Alicia Keys. Naast haar album, verschijnt op dinsdag 31 maart haar autobiografie ‘More Myself’. Ook kondigde Alicia aan dat ze deze zomer op wereldtour gaat door Europa en Noord-Amerika. Op zondag 26 januari presenteert Alicia Keys bovendien voor de tweede keer de jaarlijkse Grammy Awards Show vanuit Los Angeles.