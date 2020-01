21 januari, de verjaardag van Billy Ocean

Leslie Sebastian Charles, bekend onder artiestennaam Billy Ocean, viert vandaag zijn 70e verjaardag. Van zijn debuutalbum ‘Billy Ocean’ kwam het nummer ‘Love Really Hurts Without You’ en begon zijn opmars met vele successen daarop volgend. Voornamelijk in de jaren tachtig stapelden de hits zich op als: ‘Caribbean Queen’, ‘Loverboy’, ‘Suddenly’ en zijn enige nummer 1 hit in Nederland ‘When The Going Gets Touch, The Touch Get Going’.

In 2009 gaf hij nog een concert in de Amsterdamse Paradiso maar bleef het succes beperkt tot wat verzamelalbums. In 2016 stond de zanger op het podium als special guest tijdens de concerten van de Ladies of Soul in de Ziggo Dome te Amsterdam.