Her Majesty laat sleutelfiguren uit de countryrock herleven in TivoliVredenburg

In feite is Her Majesty een supergroep à la de Traveling Wilburys. Ware het niet dat zij zich meer toeleggen op covers, maar dan wel met een rode draad er doorheen verweven. De groep is een zijproject van Bertolf, Jelle Paulusma (voormalig zanger/gitarist van Daryll-Ann), Diederik Nomden (ook ooit van Daryll-Ann, maar tegenwoordig vooral van The Analogues en solo), bassist Dirk Schreuders en drummer Bauke Bakker. In 2013 begonnen ze met een programma over The Beatles rondom de periode van ‘Abbey Road’ (de naam van de band hebben ze ontleent aan het korte verborgen nummer van het Beatlesalbum). Daarna volgde een succesvolle theatertour over Crosby, Stills, Nash & Young waarbij het legendarische album ‘Déjà Vu’ integraal werd gespeeld. Hun nieuwste programma ‘Are You Ready For Country?’ borduurt daarop voort. In deze show staat de countryrock vanaf eind jaren ‘60 en de vroege jaren ‘70 centraal. Deze avond was de première van het programma in de grote zaal van TivoliVredenburg in Utrecht.

De avond begon met het gelijknamige nummer van hun huidige show van Neil Young’s klassieke album ‘Harvest’. Om vervolgens vooral voor de pauze bij The Byrds stil te staan. Van The Byrds kwamen ‘In Between’ en ‘I Am A Pilgrim’ voorbij. Tussendoor werd voornamelijk door alle bandleden de geschiedenis rondom de sleutelfiguren verteld. Zoals The Flying Burritos en Grams Parsons, die ‘Wild Horses’ al eerder opnamen dan The Rolling Stones, wat voortkwam uit de vriendschap tussen Gram Parsons en Keith Richards. Jelle Paulusma durfde een lans ervoor te breken dat Gram Parsons meer bijdrage aan de klassieker heeft geleverd dan Mick Jagger. Een interessante observatie. Muzikaal stond de eerste helft al gelijk als een huis. Met als hoogtepunt een meerstemmig gezongen versie van ‘The Weight’ van The Band vlak voor de pauze.

Bij het tweede gedeelte kondigde Jelle Paulusma aan dat het meer in teken zou staan van de leden van Buffalo Springfield, waar Neil Young en Stephen Stills deel van uitmaakten. Uiteraard kon een nummer van Crosby, Stills, Nash & Young dan ook niet uitblijven, dus werd ‘Teach Your Children’ van het ‘Déjà Vu’ album gespeeld. Gelijk maakte Diederik Nomdem even van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat ze het album, ter ere van het 50 jarige jubileum, op 8 juli dit jaar weer live zullen spelen in het Concertgebouw. Van Neil Young kwam een stevige versie voorbij van het protestnummer ‘Southern Man’.

Toch kwam ook nog die andere band voorbij die hun roots in de country hebben liggen: the Eagles. Daarvan werd ‘Take It Easy’ gespeeld. De tweede helft werd beëindigd met opnieuw een nummer van The Band: ‘The Night They Drove Ol’ Dixie Down’. In de toegift volgde een sober gezongen versie van Steve Young’s ‘Seven Bridges Road’ (bekender in de versie van de Eagles), en de Christelijke folktraditional ‘Will The Circle Be Unbroken’.

Hiermee kwam er een einde aan opnieuw een muzikaal college. Na The Beatles en Crosby, Stills, Nash & Young zijn de heren er opnieuw in geslaagd om een goed en informatief programma te brengen zonder dat het overkomt als een saaie geschiedenisles.

