Concerttip maandag 20 januari: Keane in Ancienne Belgique

De langverwachte terugkeer van de groep die een hele generatie beïnvloed heeft met tal van meezingers en ongeëvenaard enthousiasme is een feit. Keane is terug met een vijfde album, een frisse maturiteit en een stevige liveshow waarmee ze eerder deze zomer de festivals wisten in te pakken. Het Engelse kwartet gaat op hetzelfde mooie elan verder met zijn ‘Cause And Effect Tour – Europe 2020’ die ze op 20 januari bij ons aftrappen in de AB in Brussel! De ticketverkoop start op vrijdag 4 oktober om 10u.

Iedereen kent nog alle hits van Keane. Hun muzikale erfenis is groot en bulkt van de topsongs. Van ‘Everybody’s Changing’ tot ‘Somewhere Only We Know’ met tussenin ‘Is It Any Wonder?’, ‘Crystal Ball’ en ‘Silenced By The Night’, Keane heeft zijn stempel gedrukt op de internationale pop- en rockscene… Na vijf jaar afwezigheid is de band van de groep met zijn fans nog steeds even intens als bij het debuutalbum ‘Hopes And Fears’ uit 2004. Het plezier bij Tom Chaplin en zijn bandmakkers op het podium is zichtbaar! Keane neemt de draad weer op met ‘Cause and Effect’, een vijfde album, krachtig en grootmoedig. De Engelsen verwennen de Belgische fans met de première van de nieuwe tournee, op 20 januari in de AB!