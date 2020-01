20 januari, de verjaardag van Paskal Jakobsen

Paskal Jakobsen, natuurlijk bekend als frontman van BlØf, werd 46 jaar geleden geboren in het Zeeuwse Vlissingen. In de jaren voor hij zijn geld kon verdienen met muziek was hij echter werkzaam als groepswerker in kindertehuizen. Zijn eerste werk als artiest op grotere podia kwam met de band Wolfclan Sister. Er zijn nog beelden op Youtube beschikbaar uit deze periode.

Ook als soloartiest werkt Paskal met andere artiesten samen zoals het duet met Miss Montreal met de hitsingle ‘Ik Zoek Alleen Mezelf’.

Foto: Hans Kreutzer – archief Maxazine