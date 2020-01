Zwarte Cross maakt eerste 43 nieuwe namen bekend voor 2020

De Zwarte Cross heeft de allereerste namen voor komend jaar bevestigd. De volgende artiesten komen op 16, 17, 18 en 19 juli 2020 naar de 24e editie van Zwarte Cross: Dropkick Murphys (VS), Krezip, Typhoon, Snelle, Kriss Kross Amsterdam, Bökkers, Boh Foi Toch, WC Experience, De Motorband, De Paloma’s, The Hillbilly Moonshiners, Sports Team (GB), Temple Fang, PRONK, Jetbone (ZWE), Legendary Shack Shakers (VS), Henhouse Prowlers (VS), The Drop (GB), Mark Wonder & Rude Cut band (JAM/NL), Glenny & Rude Cut Band – tribute to Gregory Isaacs (SU/NL), DJ.I.M., Russian Village Boys (RUS), Ray Montreal, Dopebwoy, Featherweights, SMÈRRIG, Hendrix & Quint, Yallah Yallah Live, Rumbaristas (SPA/BE/FR), HENGE (GB), Donkey Tonk – Gypsy Western Mambo Bluegrass Rock&Roll Exotica Swing Jazz Soundsystem, Cocaïne Hippo, Jungle Moto, Onipa (GB), Mr. Weazley, Hans Dorrestijn, Man man man, de Podcast, George van Houts – Kom PloTT 2, Noah Chorny – Swaypole, Magic Tom & Yuri, B.V. Natuur – De culturele natuurbelevenis, Het mobiele naaiatelier, Checkpoint Henry door Hendrik & Co

Dit jaar zal Tante Rikie voor het laatst in haar rol actief zijn op de Zwarte Cross. Onlangs is ze 70 jaar geworden en na 23 prachtige jaren als festivaldirectrice is ze tot de conclusie gekomen dat ze niet meer vier dagen lang, van ‘s ochtends tot ‘s nachts, op het festivalterrein aan het werk kan zijn. Uiteraard heeft ze nog wel een mening over de eerste nieuwe namen: “Ik ben enorm trots op deze flinke hoeveelheid eerste programmanamen. Een goede Zwarte Cross programmering draait niet alleen om de kwaliteit en kwantiteit, maar vooral om de ‘apartigheid’. Dat is een heel normaal Nedersaksisch woord voor alles wat lekker maf, gek, vrolijk en onverwacht is. Alle verschillende muziekgenres, alle verschillende afkomsten van de artiesten, de combinatie van muziek, theater en spektakel en de afwisseling tussen grote en minder grote namen: dat is Zwarte Cross! Wat mij betreft is de kop er voor deze editie nu fatsoenlijk af.”

Thema Zwarte Cross: “Jullie kunnen het!”

Volgens Tante Rikie heeft goed volk geen leider nodig. Dit thema geeft aan dat ze vertrouwen heeft in de organisatie én bezoekers om er een geweldig feest van te maken. Maar het reikt verder dan dat. Iedereen kan al zijn of haar dromen waarmaken: op de Zwarte Cross, maar ook vooral daarbuiten.

Zwarte Cross binnen half uur uitverkocht

Op 23 november 2019 startte de wereldwijde kaartverkoop en binnen een half uur waren alle kaarten verkocht. De enige betrouwbare manier om nog aan kaarten te komen is vanaf nu via Ticketswap. Dit jaar zijn zowel camping als rennerskwartier vanaf 18 jaar. De beweegredenen om geen minderjarigen meer toe te laten op de campings hebben betrekking tot het vervullen van de zorgplicht en de daarbij behorende aansprakelijkheden. De Zwarte Cross is en blijft verder natuurlijk een feest voor iedereen, ongeacht leeftijd, gewicht, geur, kleur en seksuele voorkeur.

Smeltkroes van muziek, theater, cross en stunts

De Zwarte Cross is een smeltkroes van muziek, theater, cross en stunts. Het één kan niet zonder het ander en de bezoeker kan zelf een programma samenstellen. Feesten in de Megatent, rocken in de Roadhouse en dansen op exotische ritmes in Exoticana terwijl op de crossbaan de Dutch Masters of Motocross wordt verreden.