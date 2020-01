Vrienden van Amstel Live; Vertrouwd en verrassend

Al 22 jaar begint het nieuwe muzikale jaar voor veel muziekliefhebbers in de grootste kroeg van Nederland tijdens de Vrienden van Amstel Live in Ahoy Rotterdam. Voor het evenement is niet aan tickets te komen. Een jaar voor aanvang verkoopt het binnen enkele minuten strak uit. Via de geformeerde doorverkoopwegen is ook niet aan kaarten te komen; zo waren er voor de show op 18 januari 2020 ruim 4700 mensen op zoek naar een kaartje via TicketSwap. Kortom: De Vrienden van Amstel Live is populair, razend populair. De reden waarom de Vrienden van Amstel Live zo populair is behoeft inmiddels geen uitleg meer.

Met 12 concertavonden en 160.000 bezoekers is Vrienden van Amstel Live ook dit jaar weer de grootste concertreeks op de agenda. En opnieuw was daar een verrassende en innoverende editie. De avond startte met een intiem voorprogramma midden in de immense concertzaal met een akoestische set. Voormalig duo Acda en de Munnik en Nick en Simon zongen hun gezamenlijke nummers ‘Sterker nu dan ooit’ en ‘Kijk me na’. Tegen de klok van acht uur verscheen Kraantje Pappie op het podium, welke het concert mocht aftrappen. De boodschap? Welkom in de feesttent! En de feesttent werd direct ingeluid met ’ ‘t Dondert en t Bliksemt’ van Guus Meeuwis. Plak daar dan meteen ‘Brabant’ achteraan en een duetje met Rowwen Hèze en dan heb je een gewaagde opening waardoor er direct iets te overtreffen valt in de daaropvolgende drie uur.

Bijzondere samenwerkingen

Het overtreffen van de openingsact was eigenlijk een peulenschilletje gezien het neusje van de zalm van de Nederlandse muziekindustrie achter de schermen klaar staat om te zorgen voor een groot feest. Zo zagen we Chef’Special en Typhoon samen losgaan en zong rapper Snelle zijn nummer ‘Reünie’ met Thomas Acda. Zangers Nick en Simon, tevens gastheren van deze editie, zongen met debutanten Suzan en Freek ‘Als het avond is’ en Guus Meeuwis bracht samen met Kraantje Pappie de remake van het hummer ‘Het is een nacht’ voor het eerst live ten gehore.

Krezip kreeg daarentegen ruim een kwartier de tijd om solo te spelen, een prettige afwisseling met de hoeveelheid bombast in de avond. Dit gold ook voor Duncan Laurence die na de set van Kensington zijn nummer ‘Acarde’ bracht. Over de set van Kensington gesproken, na het intense ‘Do i ever’ en ‘Streets’ speelden zij hun ‘Uncharted’ voor het eerst live met strijkers. Een imposante performance.

Feest der herkenning

Een avond Vrienden van Amstel Live was voor eenieder een feest der herkenning. De avond verstreek niet zonder de nodige porties kroegmuziek. Zo zong André Hazes een deel van zijn vaders repertoire en viel er lekker ongegeneerd mee te zingen met nummers als ‘Ademloos’, ‘Suzanne’, en ‘Bestel Mar’.

Verassing!

Dit jaar was het jaar van de onrust rondom de line-up van Vrienden van Amstel Live, op social media vond iedereen er wel iets van. Het grote gemis dit jaar was Marco Borsato, die zijn agenda leegmaakte wegens een burn-out. Ook de Haagse band DI-RECT werd gemist in de bekendmaking van de line-up. Zij verschenen echter ten tonele tijdens de tweede set van Kensington en zongen samen onder andere ‘Wonderwall’ van Oasis en ‘Angels’ van Robbie Williams. Een bijzondere en krachtige samenwerking waarmee de eindsprint van het concert werd ingezet. De laatste noten waren voor Sunnery James & Ryan Marciano met diverse vrienden. Zij brachten een laatste set waarin zij diverse Nederlandstalige nummers in een dance-jasje goten. Dit alles omgeven door een watergordijn en waterfonteinen over het podium, een knap staaltje techniek. Met het nummer ‘Can’t Hold Us’ kwam het concert definitief ten einde. Het was wederom een editie om van te watertanden.

Foto’s (c) Armelle van Helden