Vipers bracht Queen naar de Vorstin

Dit jaar precies 50 jaar geleden was de oprichting van Queen. Helaas overleed zanger Freddie Mercury in 1991, maar de muziek van Queen blijft immens populair. Dit bij zowel jong als oud. De Italiaanse Queen-tributeband Vipers heeft al meer dan 1000 optredens verzorgd door heel Europa. Zij zetten graag een spektakelstuk neer met zanger Guiseppe Maggioni. Hij was: The Voice of Italy in 2014. Nu is de band in Nederland met hun ’50 years Queen tour’.

Zaterdag 18 januari liep de zaal in de Hilversumse Vorstin langzaam vol met veel mensen in de leeftijd van 40 jaar en ouder. Opvallend was dat een kwartier voor aanvang van het concert plotseling grote groepen 20+ jongeren de zaal vulden. Geeft toch aan dat de muziek van Queen populair is en blijft bij alle leeftijden. Op het podium stond een prachtige witte vleugel te blinken met een rode, lichtgevende Q erop afgebeeld. De verwachtingen waren hooggespannen.

Na het intro van de ‘Bohemian Rhapsody’ zette de band het tempo er direct goed in. ‘Killer queen’ en ‘Don’t stop me now’ volgden elkaar snel op. Deze vaart zat er gedurende de hele avond in, zou later blijken. Met veel enthousiasme en energie stond de 4-koppige band op het podium, net als Queen. Qua zang was er veel gelijkenis met Freddie. Ook Guiseppe haalde de hoge tonen met gemak. De uitspraak had soms een ander accent, maar dat was niet storend. Vipers zijn dan ook Italianen en geen Engelsen. Met dezelfde gebaren bespeelde Guiseppe het publiek. De bekende armbewegingen en pasjes werden met allure gebracht.

Het was niet zomaar een optreden, maar bleek een ware show te zijn. Op de achtergrond hing een groot scherm met daarop constant video-opnames van Queen. Dat waren afgewisseld foto’s, concertbeelden en videobeelden van onder andere videoclips van Queen zelf. Wat was de band muzikaal gezien sterk. ‘Play the game’, ‘Bicycle race’ en ‘Somebody to love’ werden met groot gemak gebracht.

Na enkele nummers werd er gewisseld van kostuums. Zo kwam iedere periode van Queen goed tot zijn recht. Grote hilariteit onder het publiek toen de bandleden in vrouwenkostuums het podium betraden: ‘I want to break free’. Er was veel gezelligheid in de zaal: mensen lachten, zongen met biertje in de hand mee. Echt een feest van herkenning, en soms vergaten wat mensen hun omgeving een beetje, zo gingen zij erin op.

In zwart/rood leer werden ‘Another one bites the dust’ en ‘Radio GaGa’ gespeeld. ‘Love of my life’ dan weer ingetogen, zittend op een kruk, begeleid door alleen gitaar. ‘Under pressure’ was een kippenvelmoment. De videovoorstelling liet een steeds ouder wordende Freddie Mercury en David Bowie zien. De gezichten veranderden gelijkmatig van jong naar oud. Het was prachtig om te zien.

Daarna volgde er een gitaarsolo en verkleedmomentje. Het was niet dat de band de kostuumwissels nodig had, want ze speelden erg goed. Maar het versterkte het Queen-gevoel wel en de mensen reageerden er positief op. Terug in witte strakke broek, gympen en het bekende gele jasje werd ‘One vision ‘ingezet. ‘A Kind of magic’ werd magisch met supergrote ballonnen die boven de mensen-menigte de zaal doorgingen.

Eigenlijk waren alle liedjes een hoogtepunt te noemen. Van ‘I want it all’ tot ‘We will rock you’. Van ‘The show must go on’ tot ‘We are the champions’. Met het koninklijke kroontje op en koningsmantel om de schouders werd afscheid genomen van het publiek, confetti en vuurwerk inclusief. Maar iedereen riep om meer want de nr. 1 hadden we nog niet in z’n geheel gehoord. Gelukkig werd er afgesloten met ‘Bohemian Rhapsody’. Het was een gezellig meezingfeestje, verpakt in een topshow met veel visuele effecten en geweldige muziek.