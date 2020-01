Ultraísta maakt comeback met nieuw album ‘Sister’

Ultraísta is een unieke samenwerking van drie muzikanten met bijna buitenaardse kwaliteiten. Het is alweer een tijd geleden dat Radiohead’s topproducer Nigel Godrich, drummer Joey Waronker (o.a. gedrumd voor Beck, R.E.M. en Roger Waters) en Laura Bettinson (bekend van FEMME en lau.ra) van zich lieten horen. Dat was namelijk acht jaar geleden toen ze hun gelijknamige debuutalbum uitbrachten.

Door verschillende privéredenen leek het project geen toekomst meer te hebben. Tot twee jaar geleden, toen ze besloten weer de studio in te duiken. Sporadische improvisatiesessies hebben de basis gevormd voor het aankomende album. ‘Sister’ heeft iets filmisch en buitenaards en laat zich niet in een hokje plaatsen. Deze week delen ze de clip van hun nieuwste single ‘Tin King’ met ons. ‘Sister’ is vanaf 12 maart overal te beluisteren.