Concerttip zondag 19 januari: Her Majesty in TivoliVredenburg

Na meer dan tweehonderd uitverkochte voorstellingen rond de muziek van Crosby, Stills, Nash & Young, duiken de topmuzikanten van Her Majesty dit seizoen in de geschiedenis van de countryrock. Vanaf de jaren zestig begonnen rockmuzikanten country-elementen aan hun muziek toe te voegen. Her Majesty speelt onder meer werk van de pioniers (zoals Bob Dylan, The Byrds, Gram Parsons en Gene Clark), countryrockhelden van een decennium later (The Band, Crosby, Stills, Nash & Young, CCR, Grateful Dead) en muziek van meer eigentijdse artiesten, denk aan Wilco en The Jayhawks, inclusief natuurlijk de angstaanjagend goede samenzang!