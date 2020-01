19 januari, de verjaardag van Janis Joplin

‘Me and Bobby McGee’, iedereen kent wel die grote hit van de in 1943 geboren Janis Joplin. Vreemd genoeg is het de enige echte hit die de meesten van haar kennen, maar kennen doet vrijwel iedereen haar. De enige andere hit van Joplin, ‘Cry Baby’, is door de meesten al vergeten, maar vrijwel iedereen kent weer een van haar laatste opnames: ‘Mercedes Benz’, dat ze vlak voor ze in 1970 op 27-jarige leeftijd overleed opnam. Joplin trad daarmee als een van de oprichters toe tot de beroemde ‘Club van 27’, samen met o.a. Brian Jones, Alan Wilson, Jimi Hendrix, Jim Morrison en Amy Winehouse, die in korte tijd van elkaar allemaal op onnatuurlijke manier overleden.

Janis Joplin zong naast haar solo-carrière bij groepen als Big Brother and the Holding Company, The Kozmic Blues Band en The Full Tilt Boogie Band. In april 1969 trad Joplin met The Kozmic Blues Band eenmalig op in Amsterdam, één van de slechts 6 concerten die Joplin gaf in Europa. Van dat concert zijn opnames gemaakt, die in 1974 op LP verschenen: ‘Janis Joplin & The Kozmic Blues Band, Live in Amsterdam’.