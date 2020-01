Zazi-zangeres Margriet Planting komt als Bobbi met debuutalbum

Op het debuutalbum ‘Un Jour’ neemt zangeres Bobbi je mee op een dagdroom. Het album, dat geschreven werd in samenwerking met Gerry Arling en Christal G., is geïnspireerd op het muzikale erfgoed van grootheden als Serge Gainsbourg, Françoise Hardy en Portishead, en verschijnt op 8 mei aanstaande via V2 Records.

Bobbi is het alter ego van de Nederlandse zangeres en internationaal model Margriet Planting, die als celliste en zangeres van de band Zazi naam en faam verwierf en over de hele wereld tourde. Van de Amerikaanse westkust en Canada tot Kaapstad, via Sint Petersburg en Zuid Korea weer terug naar Amsterdam, waar de band het voorprogramma van Charles Aznavour verzorgde.

‘Un Jour’ beschrijft een dag in Bobbi’s leven waarin ze haar dromen, gedachten, fantasieën en memoires deelt. Het is een ode aan de liefde, en de honger om bemind te worden. “Tijdens mijn werk als model belandde ik in Parijs, waar ik een aantal maanden gewoond heb”, vertelt Bobbi. “Vanaf het moment dat ik in Parijs arriveerde had ik het gevoel dat er iets speciaals stond te gebeuren.”

Bobbi wist dat ze geduldig moest zijn, en toen ze de trein terug naar Amsterdam miste realiseerde ze zich dat ze eigenlijk nooit écht weg is gegaan. “Toen ik in Parijs was zag ik het toneelstuk ‘La Cantarice Chauve’ in Theatre de la Huchette. De persoonlijkheid en het karakter die de personage Bobbi in dat stuk had, inspireerde me onwijs, waarna ik wist dat het de naam van mijn nieuwe project moest worden.”

‘Un Jour’ werd geproduceerd door Reyn Ouwehand (Vanessa Paradis, Benjamin Biolay, Coralie Clement) en opgenomen met authentieke instrumenten uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Tijdens de opnamen werd Bobbi gesteund door Denis Benarrosh (Carla Bruni) op drums, Nicolas Fiszman (Charles Aznavour, Julio Iglesias) op bass gitaar, Romain Bly op hoorn en het Quinetique String Quartet.