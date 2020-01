Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Time Bandits in de Boerderij.

Concerttip vrijdag 17 januari: Time Bandits in de Boerderij

De Time Bandits zijn bekend geworden door hun authentieke jaren ’80 disco sound en de bijzonder hoge stem van de leadzanger Alides Hidding. De electro-disco-funk band van Nederlandse bodem scoorde in de jaren ’80 hit na hit. In 1982 ging hun megahit ‘I’m Specialized In You’ de hele wereld rond. De rest is muziekgeschiedenis.In 1980 scoorde Alides Hidding een solohit met ‘Hollywood Seven’.

Hierna ging Hidding verder met de band Time Bandits. Kenmerkend aan de Time Bandits is het professionele geluid van funk, disco, soul en rock en het onmiskenbare stem- en gitaargeluid van Alides Hidding. Hits als ‘Live It Up’, ‘I’m Specialized In You’, ‘Listen To The Man With The Golden Voice’, ‘I’m Only Shooting Love’, ‘Dancing On A String’ en ‘I Won’t Steal Away’ worden nog dagelijks op de radio gedraaid. Momenteel werkt Alides Hidding als songwriter voor Nederlandse en Belgische artiesten, waaronder Romeo, Ruth Jacott, Dana Winner, Helmut Lotti, Barbara Dex en vele anderen.