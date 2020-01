17 januari, de verjaardag van Ryuichi Sakamoto

Vandaag viert Ryuichi Sakamoto, geboren op 17 januari 1952 te Tokio, Japan zijn 68e verjaardag. Sakamoto is bij ons vooral bekend van zijn hit ‘Forbidden Colours’, een nummer gecomponeerd door Ryuichi Sakamoto met zang door David Sylvian. ‘Forbidden Colours’ komt van de soundtrack van Nagisa Oshima’s film ‘Merry Christmas, Mr. Lawrence’, met in een van de hoofdrollen David Bowie. De single kwam in 1983 als duet uit, en was de tweede samenwerking tussen Sylvian en Sakamoto. De titel van het nummer komt van Yukio Mishima’s uit 1953 daterende boek ‘Forbidden Colors’; het boek is niet direct gerelateerd aan de film, doch is het onderwerp van zowel de film als het boek het verkennen van homoseksualiteit.

In 1984 werd ‘Forbidden Colours’ opnieuw opgenomen en uitgebracht als B-kant voor de single ‘Red Guitar’, een single komende van Sylvian’s eerste solo album ‘Brilliant Trees’. Later werd ‘Forbidden Colours’ als bonustrack op Sylvian’s album ‘Secrets of the Beehive’ (1987) toegevoegd. Zowel Sakamoto als Sylvian hebben sindsdien diverse instrumentale en vocale herinterpretaties van het nummer opgenomen (onder de titel ‘Merry Christmas, Mr. Lawrence’). Een orkestrale versie met zang van Sylvian staat op Sakamoto’s album ‘Cinemage’ (1999).