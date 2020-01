Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: De Vrienden van Amstel LIVE in Ahoy.

Concerttip donderdag 16 januari: De Vrienden van Amstel LIVE in Ahoy

De grootste Amstelkroeg van Nederland opent in 2020 voor de 22ste keer haar deuren in Rotterdam Ahoy. Achter die deuren zorgen de beste artiesten van Nederlandse bodem opnieuw voor een wervelende show vol verrassingen onder de vertrouwde kroonluchter.

Line-up

Krezip / BLØF / Thomas Acda / Chef’ Special / Typhoon / Snelle / Diggy Dex / Paul de Munnik / Suzan & Freek / Nick & Simon / Sunnery James & Ryan Marciano / Kraantje Pappie / Maan / Guus Meeuwis / Duncan Laurence / Rowwen Hèze / André Hazes / Kensington.