16 januari, de verjaardag van Aaliyah

Aaliyah Dana Haughton, geboren op 16 januari 1979 te New York zou vandaag 41 jaar geworden zijn. In 1994 bracht ze haar debuutalbum ‘Age ain’t nothing but a number’, dit album behaalde in de U.S.A. de platina status en Aaliyah scoorde verschillende hits. ‘Back & Forth’ en ‘At Your Best’ (You Are Love) bereikten de top van de Amerikaanse R&B-hitlijsten.

In 1998 brak de zangeres door in ons land met de single ‘Are you that somebody?’ (afkomstig van de soundtrack van de film Dr. Doolittle). ‘Are you that somebody?’ werd een grote hit, de single behaalde in Nederland de top drie. De single ‘Try again’ evenaarde deze positie in 2000. Het jaar erop kwam Aaliyah op 22-jarige leeftijd om het leven tijdens een vliegtuigongeluk.