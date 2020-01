Speciale editie van Ibrahim Ferrer’s ‘Buenos Hermanos’ komt uit

In 2003 bracht Ibrahim Ferrer zijn tweede solo album ‘Buenos Hermanos’ uit. Een gedurfd en gevarieerd album met frisse visie op klassieke nummers. Voor deze speciale uitgave is producer Ry Cooder teruggegaan naar de originele mixen en heeft hij vier niet eerder gehoorde tracks, opgenomen tijdens de originele albumsessies, toegevoegd aan de release.

Het eerste nieuwe nummer ‘Ven Conmigo Guajira’ is een levendige interpretatie van een klassieke Cubaanse country song in de romantische dance hall stijl. Het nummer is oorspronkelijk geschreven door gerenommeerd componist en bandleider Francisco ‘Machito’ Grillo. “We must have been crazy to leave that out,” verteld Ry, “That’s the best version of that song I’ve ever heard.”

Ry Cooder over de nieuwe mixen: “It’s better than ever, if I may say. We went back into the session tapes and found songs that were overlooked for some reason, and you’re going to be as thrilled as I am. We’ve really polished it up and improved it and expanded it, it sounds almost brand new. There’s one thing for sure: we need something good, something beautiful in these days and times.”

Ibrahim Ferrer zei destijds het volgende over de nummers:

“These are songs that make me feel younger. I have put my deepest feelings into them and it’s my way of giving something back to my listeners and thanking them for their support. I enjoy feeling there is something inside what I am singing.”

Het album verschijnt op 28 februari via World Circuit Records.