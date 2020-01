Anneke van Giersbergen goes to church

Zangeres Anneke van Giersbergen is met gemak de hardst werkende en meest veelzijdige zangeres van Nederland te noemen. Ze zal voor altijd genoemd worden als zangeres van The Gathering maar heeft sinds 2007 haar eigen solide solocarrière opgebouwd. Dat ze een muzikale kameleon is blijkt uit de samenwerkingen met artiesten als Devin Townsend, Anathema, IJslandse folkgroep Árstíðir, Napalm Death en BLØF.

2019 stond in het teken van het 25-jarige jubileum van Anneke’s carrière, dit lustrum werd gevierd met 2 uitverkochte shows in de Effenaar in haar eigen Eindhoven, tevens werd ze beloond met een Buma ROCKS! Export Award voor meest succesvolle zangeres in het heavy genre.

Anneke werkt momenteel aan een (semi) akoestisch album, om haar fans een glimp van wat komen gaat te gunnen gaat ze in Maart en April 2020 solo op pad voor een aantal akoestische optredens die haar langs bijzonder locaties zal brengen.

Anneke goes to Church is een serie unieke optredens in een intieme setting.

Data:

– 19 maart – Mariënhage Eindhoven

– 27 maart – Stevenskerk Nijmegen

– 28 maart – Anna Kerk Amstelveen

– 29 maart – Noorderkerk Sneek

– 24 april – Orangerie Den Bosch

– 25 april – Dominicanen-kerk Zwolle