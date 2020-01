Dertien nieuwe namen voor Roadburn 2020

April nadert op rasse schreden en daarmee ook Roadburn 2020. Vandaag maakt de organisatie nog eens 13 nieuwe namen bekend en de 3 bands die bij de officiële opening ‘Ignition’ zullen optreden. Alle weekendtickets zijn uitverkocht, evenals de donderdag-, vrijdag- en zaterdagtickets. Er zijn enkel nog een beperkt aantal zondagtickets verkrijgbaar.

Elk jaar zijn er weer dicussies wat nu hét hoogtepunt van Roadburn was. Eén van de bands die bovenaan de lijstjes stond was de noiserockband ‘Daughters’. De band maakte niet alleen één van de allerbeste platen van 2018, maar gaf ook een enerverende show op Roadburn-zondag in 2019, niet in de laatste plaats door de acrobateske capriolen van frontman Alexis Marshall. Dit jaar keert Marshall terug voor een set met (vooralsnog onuitgebracht) solomateriaal.

Darkher brengt prachtige etherische doomfolk ten gehore. Forndom put rijkelijk uit de oud-Noorse cultuur en geschiedenis en is daarmee een aanrader voor fans van Wardruna en Heilung. The Devil’s Trade is het akoestische soloproject van de Hongaar Dávid Makó (Stereochrist, HAW). Het fantastisch genaamde LSD And The Search For God heeft met hun hypnotiserende shoegaze welhaast een cultstatus in de underground opgebouwd. Zoals de naam doet vermoeden, brengt het Belgische Motor!k ronkende krautrock. Kodian Trio bestaat uit Colin Webster (alto-sax), Dirk Serries (gitaar) en Andrew Lisle (drums), maar op Roadburn wordt de vrije improvisatie en free-jazz ondersteund door bassist Jasper Stadhouders. Meer experimentele jazz komt van Jonah Parzen-Johnson, die zijn solo saxofoon project ten gehore zal brengen. Punkliefhebbers kunnen terecht bij de destructieve hardcorepunk van het Gentse Vonnis. Of Blood And Mercury is het donkere dreampop project van Olivier JLW (Emptiness) en Michelle Nocon (Bathsheba).

Uiteraard is er ook genoeg moois uit Nederland, zoals de noiserock van het Rotterdamse The Sweet Release Of Death. Ulveblod is de doorstart van Nihill nadat vorig jaar frontman M kwam te overlijden. Roadburn heeft ook de primeur en de eer om vandaag het eerste materiaal ten gehore te brengen. Het getalenteerde Nederlandse blackmetal duo Doodswens maakte indruk met een last minute show in de skatehal op Roadburn 2019 en wordt in 2020 dan ook beloond met een officieel slot in het programma.

Roadburn trapt traditioneel af met een een officiële opening op woensdag, sinds vorig jaar onder de titel Ignition. Mensen die hun polsbandje op die dag ophalen kunnen een drietal bands zien in 013. Early Graves was eerder al bevestigd en speelt een extra set op Ignition. De Amsterdamse hardrockband Splinter, met (ex-)leden van Death Alley, Birth Of Joy en Vanderbuyst, speelt hun tweede show ooit op de woensdag van Roadburn. The Dead Cvlt is het blackmetal, drum ‘n’ bass en punk project van PRSPCT-legendes Limewax en Thrasher, aangevuld met leden van o.a. Backfire! en Modern Life War Is War.

Vooralsnog bevestigd voor Roadburn Festival 2020:

Emma Ruth Rundle’s – The Gilded Cage curated program:

40 Watt Sun [‘The Inside Room’ integraal] // Alcest [Visions Du Futur] // Cloud Rat [twee sets]// David Eugene Edwards // Facs // Fvnerals // Helms Alee // HIDE // Inter Arma [’Sulphur English’ integraal] // Miserable // Mizmor [‘Cairn’ integraal] // NGHTCRWLR // Patrick Walker // Red Sparowes [eerste show in 10 jaar]// SRSQ // Torche

James Kent’s curated program:

Alcest [Visions Du Futur] // Blanck Mass // Boy Harsher // Hangman’s Chair [‘Banlieue Triste’ integraal] // Hangman’s Chair x Regarde Les Hommes Tomber // HEALTH // James Kent (Perturbator) & Johannes Persson (Cult Of Luna) [commissieopdracht]// Okkultokrati // Oranssi Pazuzu [album release show]// Plebeian Grandstand // Regarde Les Hommes Tomber [nieuw album integraal]// She Past Away [‘Disko Anksiyete’ integraal] // True Body // Ultha [‘Belong’ integraal]

The Flenser 10 year anniversary showcase:

Drowse // Elizabeth Colour Wheel // Giles Corey [eerste show met band]// Mamaleek // Midwife

Acid Rooster // Alber Jupiter // Alexis Marshall // Algiers // BADA [nieuw project Anna Von Hausswolff]// Bad Breeding // Big Brave & Jessica Moss // Brutus // Crypt Sermon [‘The Ruins of Fading Light’ integraal] // Cult Leader [‘The Patient Man’ integraal] // Curse These Metal Hands [Pijn & Conjurer] // Darkher // Darsombra // Die Wilde Jagd // The Dead Cvlt // Dead Neanderthals [10-jarig jubileum, 4 sets] // The Devil’s Trade // Doodswens // Dool [album release show]// Dommengang // Dungen [2 sets: ‘Ta Det Lugnt’ + ‘Häxan’ integraal] // Dynfari [‘The Four Doors Of The Mind’ integraal] // Early Graves [twee sets, waaronder ‘Goner’ integraal]// Eye Flys // Föllakzoid & Atom TM // Forndom // Full Of Hell [artist in residence]// Hante. // Hilary Woods // Jeromes Dream // Jonah Parzen-Johnson // Kodian Trio // Kungens Män // Lana Del Rabies // Lankum // LSD And The Search For God // Jessica Moss // Jo Quail [commissieopdracht]// Julie Christmas [exclusieve show]// Lingua Ignota [artist in residence]// Many Blessings // Motor!k // Of Blood And Mercury // PH // Portrayal Of Guilt // Primitive Man [2 sets, waaronder ‘Caustic’ integraal] // Red Kite // Richard Dawson // Rorcal [‘Muladona’ integraal] // Russian Circles // Splinter // Sum Of R // The Sweet Release Of Death // Torpor [‘Rhetoric Of The Image’ integraal] // Ulveblood // Vile Creature & Bismuth [commissieopdracht]// Warhorse [eerste EU show ooit]// Vonnis // White Ward