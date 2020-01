Nieuw album Moby verschijnt op 6 maart

Met de single ‘Power Is Taken’, waarop ook Dead Kennedys’ D.H. Peligro te horen is, gaf de Amerikaanse producer en muzikant Moby gisteren een voorproefje van zijn aanstaande album ‘All Visible Objects’. Het nieuwe album verschijnt op vrijdag 6 maart aanstaande en is de opvolger van ‘Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt’ uit 2018.

Moby geldt als een van de absolute grondleggers van de hedendaagse techno en electro en scoorde de afgelopen decenia wereldhits met songs als ‘Porcelain’, ‘Natural Blues’ en ‘Flower’. Op het nieuwe album ‘All Visible Objects’, wordt Moby vocaal ondersteund door onder meer Mindy Jones en D.H. Peligro (Dead Kennedys). Naast negen nieuwe tracks nam Moby ook een cover van Bryan Ferry’s ‘My Only Love’ op en gebruikte hij een sample van Linton Kwasi Johnson’s ‘Two Sides of Silence’.

Gedurende de afgelopen tien jaren heeft Moby 100% van de opbrengsten van zijn werk gedoneerd aan dieren- en mensenrechten organisaties. Ook de opbrengsten van ‘All Visible Objects’, waarvan de songtitels gebaseerd zijn op de diverse organisaties die door Moby gesteund worden, zullen volledig aan het goede doel gedoneerd worden.