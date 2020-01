Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Harry Sacksioni in de Goudse Schouwburg.

Concerttip woensdag 15 januari: Harry Sacksioni in de Goudse Schouwburg

Harry Sacksioni maakt een verrassende keuze uit zijn inmiddels enorme catalogus. Hij speelt composities die schuren tegen de fingerstyle blues, of die op een andere manier de snaren van zijn gitaren doen smeulen. Naast eigen composities speelt Sacksioni op één gitaar grote bandnummers als ‘With or Without You’ van U2, ‘Killer Queen’ van Queen en het ultieme gitaarnummer van The Beatles: ‘While My Guitar Gently Wheeps’. Niet voor niets is Sacksioni 9 jaar op rij uitgeroepen tot Beste Akoestische Gitarist van de Benelux!