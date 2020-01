15 januari, de verjaardag van Skrillex

Sonny John Moore, beter bekend onder zijn artiestennaam Skrillex, viert vandaag zijn 32e verjaardag. Skrillex, Amerikaans muzikant en singer-songwriter, is geboren in Los Angeles en groeide op in Noord-Californië. In 2004 trad hij als leadzanger toe tot de Amerikaanse post-hardcore band From First to Last en nam met hen twee studio-albums op, ‘Dear Diary, My Teen Angst Has a Body Count’ (2004) en ‘Heroine’ (2006) om vervolgens in 2007 een solocarrière te starten. Eind 2007 gaf hij zijn eerste solo-tournee.

In 2009 bracht hij via zijn officiële MySpace pagind de EP ‘My Name Is Skrillex’ uit, daarna de EP’s ‘Scary Monsters and Nice Sprites’ en ‘More Monsters and Sprites’ (beiden uit 2010). Beiden EP’s waren redelijk succesvol. Eind november 2011 werd hij tijdens de 54e Grammy Award uitreiking genomineerd voor 5 Grammy’s waaronder die van Best New Artist. Hij won er 3, die van ‘Best Dance/Electronica Album’, ‘Best Dance Recording’ en ‘Best Remixed Recording, Non-Classical’.