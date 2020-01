Speedmobile brengt debuut EP uit

Op 7 februari brengt het uit leden van Batmobile en Peter Pan Speedrock bestaande gezelschap Speedmobile hun gelijknamige debuut EP uit. Dit is het startsein voor een druk jaar waarin veel gespeeld zal gaan worden en ook nog een volledig album verschijnt.

Wat krijg je als je zanger/gitarist Jeroen Haamers, de frontman van de hardst rockende Rock & Roll band van Nederland, in één ruimte stopt met drummer Bart Nederhand en bassist Bart Geevers, de ritmesectie van die andere hardst rockende band van Nederland, Peter Pan Speedrock? Juist…Speedmobile! Wat eind 2018 begon als een eenmalig optreden waarbij Motörhead klassiekers gespeeld werden tijdens een herdenkingsshow voor Lemmy, is nu uitgegroeid tot een volwaardige band die klaar staat om met gloednieuw materiaal 2020 de vernieling in te helpen.

Het startsein wordt gegeven door de net verschenen single ‘Devil Of Rock & Roll’ gevolgd door de release van de gelijknamige EP op 7 februari. Deze EP zal door Music on Vinyl uitgebracht worden op rood transparant vinyl in een gelimiteerde oplage van 1000 genummerde exemplaren. Later dit jaar volgt een volledig album en uiteraard zal de band in de tussentijd veelvuldig op de binnen- en buitenlandse planken te vinden zijn.

Speedmobile tourt de komende maanden door Nederland en België:

17 april – De Casino, Sint-Niklaas (BE)

9 mei – Hrieps Festival, Grijpskerke

21 juni – Welons Festival, Wintelre

1-5 juli – Psychobilly Meeting, Barcelona (ES)