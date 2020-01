Anna Burch met nieuwe muziek naar Nederland

Anna Burch speelt in mei twee shows in Nederland. De uit Detroit afkomstige singer-songwriter speelt op vrijdag 15 mei in Paradiso in Amsterdam en op zondag 17 mei in de Groningse popzaal Vera.

Anna Burch maakte in 2018 veel indruk met frisse en en zomerse indiepop met sixties zangkoortjes en gruizige gitaren. Haar teksten over destructieve relaties, daddy issues en drankmisbruik zijn gitzwart. Deze muzikale tegenstelling komt in haar krachtige liveshows misschien nog wel beter naar voren dan op haar prachtige debuutalbum.

Inmiddels zijn we twee jaar verder en heeft Anna Burch niet stilgezeten. Ze was non-stop on the road, heeft zichzelf een maand opgesloten in Berlijn om muziek te schrijven en moest in thuisstad Detroit meerdere malen gedwongen verhuizen. Haar gejaagde leven is duidelijk te horen op haar tweede album ‘If You’re Dreaming’, een onrustige plaat vol nerveuze energie waar Anna Burch nóg dieper haar innerlijke emoties onderzoekt.