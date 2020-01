Jaimee Harris kondigt eerste single van nieuwe album aan

In samenwerking met M.A.R.S Label Group USA brengt Jaimee Harris haar eerste single ‘Depressive State’ uit op 17 januari 2020 in de Benelux. De single is de voorloper van het album ‘Red Rescue’ dat in het voorjaar van 2020 zal uitkomen.

Jaimee Harris is de volgende koningin van de Americana-Folk, een scherpere Emmylou Harris voor de jongere generatie. Haar debuutalbum, Red Rescue, trekt vergelijkingen met Patty Griffin, Lucinda Williams en Kathleen Edwards. Allemaal schrijvers die weten hoe ze hartverscheurende mooie songs moeten maken met een attitude om je bij de les te houden. Harris schrijft over de fundamentele menselijke ervaring op een manier die eenvoudig, poëtisch en vaak pijnlijk realistisch is. Het talent van Harris laat zowel bij kunstenaars als critici een bijzondere indruk achter. Jimmy LaFave beschouwde haar als zijn ‘favoriet’ en Peter Blackstock van Austin American Statesman noemt haar ‘een van de meest veelbelovende jonge singer-songwriters van Austin’.

“Muziek is mijn hele leven”, aldus Harris. “Als ik zelf niet schrijf of speel, ga ik naar een band kijken of lees ik een boek. Ik woon in een stad waar ik bijna elke week een geweldige show van grootheden als James McMurtry kan zien. Ik maakte tijdens mijn studie tijd op de universiteit dan ook slechts één semester vol, maar tussen alle geweldige songwriters in Austin heb ik heb gevoel alsof ik elke dag echt kan bijleren!