AB6IX komt naar The Box

Een van K-pop’s meest toonaangevende nieuwe bands, AB6IX, komt in het kader van hun eerste wereldtournee <6IXENSE> op vrijdag 28 februari 2020 naar The Box, Amsterdam. De bandnaam is samengesteld uit ‘Absolute Six (5 leden + 1 fandom)’ en een afkorting van ‘Above BrandNew Six’. De groep bestaat uit vijf leden: Lim Young-min, Jeon Woong, Kim Dong-hyun, Park Woo-jin en Lee Dae-hwi.

In 2017 verschenen vier van de leden voor het eerst op TV, in de populaire talentenshow PRODUCE 101, waarna Park Woo-jin en Lee Dae-hwi uiteindelijk lid werden van de tijdelijke groep Wanna One. Lim Young-min en Kim Dong-hyun overleefden ook tot het einde van de competitie en brachten uiteindelijk als duo onder de naam MXM twee EP-albums en een volledig album uit. AB6IX bracht hun eerste studioalbum uit in oktober 2019. Het album, getiteld ‘6ixense’, trok internationaal veel aandacht, met name de single ‘Blind for Love’ en de bijbehorende videoclip. Het album kwam binnen op nummer twee op de Gaon-lijst in Korea.

Als start van de wereldtournee stond de band in november 2019 tweemaal in een razendsnel uitverkochte KSPO DOME in Seoul (15.000 fans per show). Een uitzonderlijke presentatie als je bedenkt dat dit de eerste shows van AB6IX ooit waren. De Europese shows komen voort uit de toewijding van de band richting de internationale fans, die met groeiende opwinding wachten om hun favoriete artiesten te zien. AB6IX’s World Tour <6IXENSE> start op 21 februari in Europa en maakt stops in Berlijn, Parijs, Londen en Amsterdam.